Rufisque / Drame de Ngalandou Diouf : La CQRP de la Zone 3B suspend l'Asc Thiawlène pour une durée de 10 ans.

La commission chargée des Qualifications, Règlements et Pénalités (CQRP), a sorti son artillerie lourde pour répondre aux actes de violence survenus lors de la rencontre en demi-finale entre Thiawlène et Guiff, le 6 décembre 2021, au Stade Ngalandou Diouf de Rufisque.



Après la décision de la haute autorité administrative du département de maintenir la suspension de toute activité sportive du Championnat national populaire (Navétanes), dans le département, le CQRP de la zone 3b de Rufisque a suspendu l'ASC Thiawlène pour une durée de 10 ans.



Ainsi, ces actes de vandalisme, de saccage, de troubles répétitifs à l'ordre public, et surtout de destruction de biens appartenant à autrui, imputés aux supporters de l'ASC Thiawlène, ont fait l'objet de sanctions de la part des autorités locales des Navétanes. Cette sanction, espérons-le, pourra jouer un rôle dissuasif et ramener la paix et la sécurité dans le milieu des Navétanes...