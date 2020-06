Rufisque : Des protestataires des lenteurs du projet de la Promoville à Rufisque 2, victimes d’agressions de la part des ouvriers.

Les choses se compliquent à Rufisque 2, une localité qui fait partie de la commune de Rufisque Nord. Un blessé, des injures publiques et une voiture caillassée, c'est le bilan de l'affrontement qui a eu lieu avec des populations qui ont tenu un point de presse pour fustiger les lenteurs dans les travaux entamés par la Promo ville et des ouvriers travaillant sur le chantier. Ces derniers au lieu de se mettre au travail et de terminer le chantier à eux confié, ont préféré s'en prendre à des citoyens qui ne réclamaient que leurs droits. Ces événements malheureux ont eu lieu dans la matinée du dimanche 21 juin 2020.



Ainsi, une plainte contre X a été déposée au commissariat Urbain de Rufisque. Pour rappel, les habitants de cette localité ont fait une sortie dans la presse relayée par Dakaractu pour attaquer les promoteurs de ce projet qui, selon eux, perturbent leur quiétude et installent une grande insécurité de ces quartiers de Rufisque 2.