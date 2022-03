Rufisque / Accès à l'eau potable : Des associations volent au secours des écoles en offrant des filtres.

Dans la capitale sénégalaise, la majeure partie de la population a des problèmes d'accès à l'eau. Et celles qui y ont accès, ont-elle de l'eau potable? Tel n'est pas le cas, selon Alassane Guissé, conseiller municipal à la ville de Nantes et Rufisquois d'origine.



Ainsi, parallèlement au 9e Forum Mondial de l'eau, une association française Agir Ensemble, Éclaireurs et CEMEA de Rufisque, ont décidé d'offrir des fontaines à filtre à l'école Handischool et la CTP de Rufisque Ouest. Ils comptent ainsi apporter les vraies réponses aux préoccupations des populations qui ont du mal à avoir accès à de l'eau potable en tout temps.



Une action bien appréciée par la directrice de cet établissement inclusif, Mme Anna Gaye, qui prend en charge des enfants vivant avec un handicap. "Nous avons pu faire un diagnostic au niveau des écoles et nous nous sommes rendus compte que l'accès à une eau potable est toujours une problématique. Ces filtres qui seront installés dans ces écoles qui sont très spécifiques, vont faciliter l'accès à cette eau potable et la prise en charge de ces tout petits ...." , a fait savoir Alassane Guissé.



C'était en marge de la cérémonie de remise de filtre d'eau qui s'est tenue à l'école handischool de Rufisque qui a eu lieu ce 21 mars 2022..