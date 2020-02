Rufisque/AG FEDES : "Le chef de l'État nous a demandé d'aller à la base, à la rencontre des organisations quelle que soit leur taille pour les aider" (Zakhra I. T. Diop, Ministre)

C'est une mobilisation exceptionnelle qu'ont réussi les femmes de l'association Femme-Développement-Solidarité, sous la houlette de leur parrain d'honneur. M. Souleymane Ndoye. En effet, la cour de l'EFI s'est avérée trop petite pour contenir les femmes de l'association qui compte en son sein des centaines de femmes. Devant la Ministre de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire, Mme Zakhra I. T. Diop, elles ont exposé leurs réalisations et exprimé toutes leurs attentes. Des demandes qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. En effet, la ministre, après avoir salué l'association FEDES, "une organisation qui est le modèle de l'économie, sociale et solidaire", a remercié l'HD. Souleymane Ndoye de l'avoir invitée à Rufisque. En effet, dira t-elle, "le président Macky Sall, nous a demandé d'aller à la base, à la rencontre des organisations quelle que soit leur taille pour les aider." Pour aider et accompagner la FEDES, la MMESS, Mme Zakhra I. T. Diop, a promis dans le cadre du programme de promotion économique sociale et solidaire et avec l'aide de ses équipes techniques, d'accompagner ces femmes. "C'est un début de partenariat", a t-elle dit...