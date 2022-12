Rufisque / 4ème Édition Gingembre Littéraire : « Le Gingembre Littéraire doit nous rappeler l’importance de préserver un journalisme solide et de qualité. » (Gorgui W. Ndoye )

Après Saint-Louis et Dakar, Rufisque a accueilli ce 8 décembre, la 4ème Édition du Gingembre Littéraire. Cette initiative qui vise à dessiner les pas menant vers la paix, la liberté d’expression et la vie dans une atmosphère de respect et de cohésion sociale, a vu la participation des sommités. Une occasion pour les panélistes de se pencher sur le rôle des médias traditionnels et des nouveaux médias dans le « Vivre Ensemble ».



Selon El Hadji Gorgui Wade Ndoye, initiateur de cet évènement, « Il fallait renforcer les capacités en matière d’éducation aux médias et à l’information dans l’ère de la désinformation et du discours de haine. Le Gingembre Littéraire doit nous rappeler l’importance de préserver un journalisme solide et de qualité à l’heure où la presse est confrontée à des défis croissants et les journalistes s’inscrivent dans un écosystème plus large des outils « sociaux » de la communication numérique. Il s’agit de faire en sorte que les citoyens améliorent leur maîtrise des médias et de l’information pour naviguer au sein d’un environnement médiatique aux choix multiples et comprennent à la fois d’où vient l’information qu’ils consultent, comment elle a été produite, et quelles forces éditoriales, technologiques et autres interviennent dans le filtrage de l’information lors de sa diffusion », a-t-il ajouté.



« Les journalistes doivent jouer pertinemment notre rôle de cohésion sociale. Mais on ne peut pas nous demander aussi d’être des hypocrites. Si le gouvernement ne joue pas pleinement avec transparence son devoir, malheureusement on aura tendance à prêcher le faux pour avoir le vrai. Ce n’est pas le rôle d’un journaliste qui doit d'abord vérifier sa source qui doit être une source véritable. Il faut surtout l’utilisation du conditionnel … » , dira-t-il avant d’appeler à la Libération de Pape Alé Niang.