Ross Béthio / Le riz de la discorde : Quand un Investisseur Saoudien perd plus d’un milliard dans un projet faramineux

C’était un partenariat qui promettait de faire fleurir les champs de Ross Béthio. Mais aujourd’hui, c’est devant la justice que se soldent les comptes. Comme le rapporte L’Observateur, un richissime homme d’affaires saoudien, M. Fawaz, se retrouve floué de 1 389 291 266 FCFA après avoir misé sur une exploitation de riz à grande échelle aux côtés de son partenaire sénégalais, F. Mbacké. Ce dernier, désormais en garde à vue, devra répondre d’un abus de confiance portant sur ce montant astronomique.



Un Investissement Rêvé… Viré au Cauchemar



Tout avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Selon L’Observateur, M. Fawaz, disposant de solides ressources financières en dollars, est séduit par l’offre de F. Mbacké, un homme d’affaires sénégalais réputé dans le domaine agricole. Ce dernier lui propose un projet de culture de riz sur une vaste étendue de terres à Ross Béthio, dans la vallée du fleuve Sénégal.



Après des négociations approfondies, les deux hommes conviennent d’un partenariat structuré autour de plusieurs clauses conservatoires :

• L’investissement initial de M. Fawaz devait être remboursé après chaque récolte.

• Les bénéfices seraient partagés équitablement entre les deux parties.



Sûr de la viabilité du projet et de la parole de son associé, M. Fawaz injecte la somme colossale de 1,389 milliard de FCFA. Au départ, tout semble bien se passer. Mais rapidement, le rêve vire au cauchemar.



Un Silence Inquiétant, puis une Justification Déroutante



Comme l’explique L’Observateur, en 2021, après une première saison agricole, M. Fawaz attend logiquement son retour sur investissement. Mais au lieu des bénéfices promis, il ne reçoit que des explications alambiquées de la part de F. Mbacké.



Lors de son audition à la Division des investigations criminelles (DIC), ce dernier reconnaît sans détour qu’il n’a ni restitué le capital, ni versé le moindre bénéfice à son partenaire saoudien. Il explique que la récolte aurait été détruite par les inondations et les oiseaux migrateurs, provoquant un échec total de l’exploitation.



Un argument qui peine à convaincre M. Fawaz, persuadé d’avoir été dupé. Convaincu qu’il s’agit d’un stratagème pour se soustraire aux obligations du contrat, il saisit la justice et dépose plainte.



Un Déballage Judiciaire Explosif en Vue



Face à ces accusations et après plusieurs jours d’enquête, F. Mbacké a été placé en garde à vue par les enquêteurs de la DIC. Selon L’Observateur, il devra incessamment être présenté au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar pour abus de confiance.



L’affaire promet de lever le voile sur les coulisses d’un partenariat à plusieurs milliards de francs CFA, avec en toile de fond une question clé : l’homme d’affaires sénégalais a-t-il sciemment berné son associé ou est-il victime de circonstances défavorables ?



Une chose est sûre, le contentieux entre ces deux ex-partenaires va se jouer sur deux terrains : les prétoires de la justice et l’opinion publique. Un feuilleton judiciaire à suivre de près.