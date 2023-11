Riyadh - Action humanitaire : Kalidou Koulibaly à la rencontre d’enfants handicapés, une série de visites prévue à Dakar…

Kalidou Koulibaly, son association « Capitaine du Coeur » et à l'association « Children with Disability » ont redonné le sourire aux enfants du centre PhysioTherabia. Le footballeur international Kalidou Koulibaly a effectué une visite spéciale à PhysioTherabia, à Riyad (Arabie Saoudite) auprès d’enfants dont certains sont en situation de handicap.



Le défenseur d'Al Hilal et capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, s'est associé à PhysioTherabia pour créer une journée mémorable pour un groupe d'enfants de Riyad. L'événement, auquel assistaient des enfants de différents quartiers de Riyad, a donné lieu à de nombreux moments émouvants.



Kalidou Koulibaly s'est engagé depuis longtemps à soutenir les communautés par l'intermédiaire de son organisation à but non lucratif « Capitaine du Cœur » dont l’activité de lancement avait eu lieu au Sénégal, à Ngano son village d’origine avec la pause de la première pierre d’un hôpital ultra-moderne.



Ce jeudi, PhysioTherabia et Children with Disability Association, une organisation qui se consacre à l'amélioration de la qualité de vie des enfants handicapés en Arabie Saoudite, se sont réunis pour accueillir l'événement après avoir été inspirés par la mission mondiale du capitaine de la sélection nationale du Sénégal visant à élever l'esprit des enfants et des personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables.



Kalidou Koulibaly a passé la journée à participer à diverses activités visant à motiver et à célébrer les enfants participants. Le footballeur a raconté ses propres défis et triomphes, soulignant le pouvoir de la résilience. « Le football m'a tant apporté, mais l'opportunité de faire une différence dans la vie de ces jeunes héros est l'un des plus grands buts que je puisse atteindre", a déclaré le joueur, qui a offert des ballons de football dédicacés aux enfants.



À la fin de cette journée, l’international sénégalais a demandé aux responsables de PhysioTherabia les possibilités de partager cette expérience au Sénégal avec des hôpitaux spécialisés pour la petite enfance et en partenariat avec son association « Capitaine du Cœur. »



Attendu au Sénégal pour le prochain regroupement de l’équipe nationale de football (éliminatoires mondial 2026), Koulibaly devrait en profiter pour visiter certains hôpitaux et autres structures dédiées à la prise en charge des enfants défavorisés.





Mouhamadou Moustapha Gaye