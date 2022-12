Rivalité et tension politique / Amadou Bâ appelle la classe politique à travailler en républicain clairvoyant, en patriote authentique

«Une nation ne se bâtit pas sur la haine et l’adversité, la colère et la calomnie, les invectives et les médisances, les subversions et les transgressions» souligne le Premier ministre.





Amadou Bâ, présentant sa politique générale trois mois après sa nomination, souligne que la nation «se construit avec l’énergie, de l’amour de soi et nourrit à l’aune de l’amour inconditionnel de la patrie. C’est avec cette résonance positive qu’on peut créer des synergies vivantes et dynamisantes source de vitalité, de créativité et d’épanouissement pour le plus grand nombre».





Ainsi, il rappela la mission régalienne que le président de la République leur a confiée. «C’est à cette hauteur de vie que nous convie le Président Macky Sall. C’est à ce défi du gouvernement dont j’ai la mission de coordonner l’action vous invite pour travailler ensemble en républicain clairvoyant, en patriote authentique pour rivaliser dans la bienveillance et l’élégance quelles que soient nos colorations politiques et nos ambitions personnelles… » rappelle Amadou Bâ.