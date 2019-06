Richard Toll : Un débat contradictoire entre conseillers municipaux au conseil municipal convoqué ce matin...

Comme l'on pouvait s'y attendre, le débat a été très houleux entre différents conseillers municipaux de la commune de Richard Toll réunis ce matin conseil municipal pour se pencher sur la question du fameux projet de complexe sportif.

De son côté, le conseiller Khalil affiche son accord sur le projet de construction du complexe sportif dans la commune.

Tandis qu'un groupe de conseillers s'insurge contre le projet, car selon eux "la Compagnie sucrière ne respecte pas les conditions préalables et il y a une anguille sous roche", d'autant plus que selon toujours ces conseillers municipaux, "il y a des points beaucoup plus urgents que la population attend de la compagnie, notamment la pollution de l'environnement, mais également le non respect de la responsabilité sociétale d'entreprise de la société à l'endroit de la population de Richard Toll".

La rencontre se poursuit sous la supervision du préfet du département de Dagana, M. Fary Sèye.

Nous y reviendrons...