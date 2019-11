Richard Toll / Marche de protestation contre le blocage des travaux du parcours sportif : Le collectif pour la défense des intérêts du Walo déverse sa colère sur le maire Amadou Mame Diop

Le Collectif pour la Défense des Intérêts du Walo a protesté contre le blocage des travaux du parcours sportif engagés par la Fondation Marie Louise Mimran dans la dite commune.

Lors d'une mobilisation suivie d'une marche de protestation, le collectif s’est insurgé contre cette mesure "autoritaire" du maire Amadou Mame Diop.

"Si le maire n'accepte pas nos revendications, nous allons demander une délégation spéciale pour la commune de Richard Toll", souligne Ndiack Fall, le coordinateur du collectif pour la défense des intérêts du Walo.

Dans le même sillage, le collectif dénonce l'inertie de l'édile de la ville de Richard Toll face aux nombreux problèmes auxquels sont confrontées les populations de la commune.

"Pour la gare routière au niveau de Ndiaw, les travaux ont commencé depuis des années et jusqu'à présent le maire n'a pas pu les terminer. Richard Toll est devenue une ville sombre. Les élèves et les étudiants n'ont pas encore reçu les aides scolaires. Et le maire depuis qu'il est là, il n'a jamais organisé la coupe du maire. C'est pourquoi nous pensons qu’il n’est pas là pour garantir les intérêts des populations de Richad Toll", déplore Assane Diop membre du CDI.

Au membre du collectif de poursuivre, "face à tout cela la population ne peut plus accepter que cette situation perdure. Et à partir d'aujourd’hui nous allons exiger que ces problèmes soient réalisés, à ce que les préoccupations des populations soient prises en compte.

Par ailleurs, le Collectif pour la Défense des Intérêts du Walo entend ainsi intensifier son combat. "Nous allons passer à la vitesse supérieure en initiant des marches chaque semaine", conclut Assane Diop.

Toutes nos tentatives d'entrer en contact avec le maire Amadou Mame Diop sont restées vaines...