Révocation de Barthélémy Dias de la ville de Dakar : Des conseillers municipaux interpellent la société civile

Les conseillers municipaux de Dakar ont exposé la problématique de la révocation du maire de Dakar, Barthélémy Dias de la ville de Dakar au collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE). C’était à l’occasion d’un atelier de partage et de validation des documents stratégiques sur les nouvelles orientations du COSCE.



Selon Aida Niang, adjointe au maire de la ville de Dakar et ses collaborateurs, il s’agit d’une urgence. Cette dernière confirme qu’elles ont été interdites d’accéder à la mairie de la ville de Dakar. Ce qui pour elle est illégal car leurs droits en tant qu' élus ont été confisqués. C’est la raison pour laquelle, ils ont trouvé opportun de rencontrer les membres de la société civile pour leur faire part de cette situation. A ce titre, Aida Niang dénonce la répression des policiers qui ont quadrillé la ville de Dakar le vendredi sous prétexte d’instruction faisant fi de la notification du préfet lui disant qu’il a un acte démissionnaire. Ce n’est pas tout, elle renseigne que quand la suppléante Mme Ngoné Mbengue a convoqué un bureau municipal pour le lundi passé, l’accès leur était interdit. C’est pareil pour hier, car les policiers les ont interdits d’accéder à la ville de Dakar alors qu’il n’y a aucune notification. Espérant toute réponse à l’appréciation de la société civile, Aida Niang a affirmé que le constat d’huissier et le mémorandum seront mis à leur disposition.



En réaction à cette intervention, le professeur Babacar Gueye et l’ensemble des membres de la société civile n’ont pas voulu se prononcer là-dessus. Selon le président du COSCE, c’est la première fois qu’ils reçoivent une délégation d’une partie du conseil municipal. C’est pourquoi, ils ne peuvent que leur tendre une oreille attentive parce qu’ils n’ont été contactés par personne. Une réponse sera donnée ultérieurement.