Revision des listes électorales : Des affrontements font 2 blessés à Podor

La situation a finalement dégénéré ce lundi matin à Podor où des affrontements ont fait deux blessés aux alentours de la préfecture de la ville. Aux dernières nouvelles, ces deux (2) blessés constatés sur place ont été évacués l'un au district de Podor, et l'autre à l'hôpital de Ndioum.



Selon des témoignages recueillis sur place, tout est parti de transferts massifs de potentiels électeurs en provenance de la capitale. Une opération à laquelle procéderait Madame le maire sortant. Mamadou Lamine Diop Mountaga, Coordonnateur du mouvement Alsar a battu le rappel de ses troupes pour arrêter cette "forfaiture". Face à la situation délétère qui prévaut sur place, il a convoqué la presse locale pour envoyer un message fort et solennel au Président de la République, à la société civile et à tous les démocrates afin d'alerter sur les dérives de l'équipe municipale sortante qui serait en train de vicier le processus menant aux élections locales.



Preuves à l'appui, il a brandi le document portant certificat de résidence d'une dame née à Dakar et qui n'aurait aucune attache familiale à Podor. Pourtant elle a pu bénéficier du sésame avec la complicité d'un adjoint au maire de Podor. La situation n'est pas encore revenue à la normale...