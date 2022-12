Révélations sur l’anacarde : « Le kilo sort au Sénégal à 300f et on le retrouve sur les tables en occident à 15 dollars » (Ministre Commerce)

Le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME est revenu sur la grande séance de travail tenue à Washington entre des ministres du Commerce de l’Afrique et la représentante au Commerce à la Maison blanche sur des sujets comme l’AGOA. L’objectif de cette rencontre dans le cadre du Sommet États-Unis/Afrique, c’est de voir comment l’Afrique doit pouvoir exporter plus vers les États-Unis.



Ainsi, à l'issue de la rencontre, Abdou Karim Fofana souligne que « 91% de nos exportations sont des produits pétroliers. Il nous faut techniquement, une mise à niveau pour être éligible davantage. L’un des sujets assez importants sortis des travaux c’est sur l’arachide et l’anacarde produites au Sénégal. Le kilo de l’anacarde sort au Sénégal à 300f et on le retrouve sur les tables en occident à 15 dollars le kg. Nous avons beaucoup de travail à ce niveau », révèle le ministre à l’occasion de la signature de convention entre le bureau de niveau et les entreprises ce vendredi 16 décembre 2022...