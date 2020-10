Révélations et contre-attaques : Yakham Mbaye balance l’audio sur Ousmane Sonko

Chassez le naturel, il revient au galop. Cette maxime va à merveille à Yakham Mbaye, qui était curieusement aphone depuis le mois de juillet dernier, après les fuites dans la presse d’audios portant une bordée d’insultes de Moustapha Cissé Lo à son endroit. Cette fois-ci, dans un entretien téléphonique avec dakaractu, c’est Ousmane Sonko que le membre du Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Alliance pour la République (Apr), le parti du Président de la République, a placé dans son viseur. Et c’est peu dire qu’il a bien visé et bien canardé le président de Pastef. Au moyen d’une révélation , le Directeur général du quotidien national «Le Soleil» s’est jeté dans la polémique opposant le ministre Mansour Faye à Ousmane Sonko. Au cœur de cette affaire, une audience que le premier aurait accordé au second sur sa demande. Ce que le leader de Pastef a véhément démenti, non sans taxer le beau-frère de Macky Sall de «menteur». Et voilà que Yakham Mbaye rend public le fameux élément sonore qu’avait évoqué Mansour Faye pour cimenter ses révélations.



A écouter absolument !