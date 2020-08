Révélations autour du document remis au Khalife sur le Magal / « Un seul scénario lui a été présenté et aucun autre ! »

Tout n'a pas été clair sur ce document qui a été présenté au Khalife Général des Mourides par des Chercheurs qui ont prétendu apporter des solutions pour la tenue du Magal sans risque de laisser le virus de la Covid-19 se propager davantage. Une source proche du Patriarche de Darou Miname (qui préfère garder l'anonymat) et présente lors de la rencontre, de signaler un fait non négligeable.







« Je ne doute pas de la pertinence en bien des angles du document mais la vérité est que ces Chercheurs qui ont rencontré le Khalife devant moi, se sont exprimés naturellement en wolof et se sont limités à lui faire part d'un seul scénario alors qu'ils en avaient deux. Autrement dit, et en des termes plus clairs, ils lui ont juste parlé des mesures qui devaient être prises au cas où le magal serait célébré comme d'habitude, c'est-à-dire sous forte affluence humaine ».







Notre interlocuteur de poursuivre : « jamais dans leur exposition, ils n'ont évoqué l'éventualité de célébrer le 18 Safar sans affluence humaine, du genre demander à chaque fidèle de le faire chez lui. Ce deuxième scénario, le Khalife Général des Mourides, s'il l'a appris, l'aura fait bien après. Autant vous dire que c'est par presse interposée que l'autre éventualité a été dévoilée ».







En décortiquant les propos de ce proche du Khalife Général des Mourides, l'on comprend aisément que le groupe de réflexion n'a pas osé décliner au Patriarche les deux scenari et qu'il préféré se limiter à l'un des deux. Pour quelles raisons n'ont-il pas osé le faire ? Mystère et boule de gomme.







Dans tous les cas, du côté du comité d'organisation, on préfère poursuivre les activités pour préparer l'événement au cas où il devrait être célébré suivant sa forme habituelle.