Révélation de Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly : « Macky Sall m'a proposé un milliard de francs pour ne pas battre campagne à Touba en 2019 »

Dans un entretien avec Dakaractu, le député et guide religieux Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly rejette toute coalition avec le régime en place. "Je n'ai besoin d'aucune nomination venant du régime de Macky Sall. Je préfère être un talibé de Serigne Touba plutôt que d'occuper un poste de ministre. Surtout avec ces ministres de Macky Sall qui ne dégagent aucune personnalité. Et certains se déplacent même avec des taxi jaune-noir", précise le député religieux. Au sujet d’une supposée récente conversation téléphonique avec le président Macky Sall, le coordinateur départemental de Bokk Guiss-Guiss de Mbacké nie toute conversation politique, encore moins une tentative de rejoindre la mouvance présidentielle. Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly de révéler que le président Macky Sall a cherché à le décrocher en vain. "Ma dignité ne me permet pas de faire la transhumance. Pour vous dire vrai, le président Macky Sall m'a proposé un milliard de francs CFA pour ne pas battre campagne à Touba lors de la présidentielle du 24 Février dernier. Ce que j'ai catégoriquement refusé car ma dignité vaut plus qu'un milliard. Et mon ambition c'est de servir la population de Touba..."