Réunion du comité de politique monétaire : Le taux d’inflation de 4,1% demeure élevé, selon la BCEAO

Dans tous les cas, le gouverneur de la BCEAO a appelé à la vigilance pour une baisse considérable du taux de cette inflation qui demeure élevé situant la BCEAO au-dessus de son objectif.

Dans son échange avec la presse, le gouverneur de la BCEAO, Jean Claude Kassi Brou, a fait savoir que le taux de l’inflation reste au même niveau avec un pourcentage de 4,1%. Alors que leur cible est une inflation qui doit être comprise dans un intervalle de 1à 3%, il n’en demeure pas moins qu’il reste toujours élevé car pour lui, le taux n’a pas baissé suffisamment.Certains facteurs de risque comme la hausse des produits alimentaires, l’aspect sécuritaire, le changement climatique l’expliquent pour le gouverneur, selon lequel, les produits alimentaires ont connu une hausse à cause de l’insuffisance de l’offre des produits. De plus, il ne faut pas oublier le changement climatique, les inondations qui ont un impact sur la production agricole.Revenant sur la sécurité, il indique que les difficultés se situent dans la circulation d’un produit d’une zone à une autre. Car, les produits qui sont dans les zones excédentaires ne peuvent pas aller dans les zones déficitaires. Ce n’est pas tout parce que d’après lui, les facteurs de risques externes sont aussi l’une des causes de cette inflation. Il s’agit là de l’importation de beaucoup de produits pétroliers et de la situation géopolitique.