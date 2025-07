Réunion du Parlement de la CEDEAO : « Une IA qui nous ressemble, l’appel de Moustapha Guirassy pour une éducation numérique africaine... »

Une rencontre stratégique pour une Afrique qui refuse désormais de rester simple consommatrice des révolutions numériques mondiales.



Face à la transformation fulgurante des systèmes éducatifs par l’intelligence artificielle (IA), les participants plaident pour une IA éducative souveraine, éthique, enracinée dans les valeurs et données africaines. Le ministre sénégalais de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a rappelé que l’Afrique « ne peut pas laisser les algorithmes penser à sa place » et qu’il est impératif de « faire de l’IA un levier d’émancipation, non un vecteur d’exclusion ».



Dans un discours fort, il a salué l’engagement du Sénégal à travers son New Deal technologique et la stratégie numérique pour l’éducation 2025-2029, dotés respectivement de 1 105 milliards FCFA et 130 milliards FCFA. L’introduction de modules IA dans les lycées, la formation des enseignants aux outils numériques et la collecte de données pédagogiques africaines illustrent une volonté ferme d’appropriation.



Mais le ministre va plus loin : il appelle à un pacte ouest-africain pour une IA éducative inclusive, articulé autour de six piliers de la charte éthique à la mutualisation de contenus africains, en passant par la création d’un réseau régional de compétences.



L’enjeu est clair : dépasser la fracture numérique, répondre aux défis linguistiques, pédagogiques et culturels, et surtout, bâtir une éducation qui reflète l’Afrique dans toute sa diversité. Dans cette quête, les parlementaires de la CEDEAO sont appelés à jouer un rôle décisif, en initiant des lois transformatrices et en accompagnant les aspirations de plus de 250 millions de jeunes citoyens.