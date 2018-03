Réunion du Conseil des ministres, ce lundi : Macky Sall attendu mardi au Rwanda

La réunion hebdomadaire du Conseil ministres se tiendra demain, et pour cause : le président Macky Sall doit se rendre dès mardi à Kigali, capitale du Rwanda, pour un voyage de 48 heures.

Il faut préciser que le chef de l’Etat prend de court son monde. D’après les révélations de Jeune Afrique, le président de la République, soucieux d’effectuer une tournée à l’intérieur du pays, avait demandé à son service Protocole de limiter à deux ses déplacements à l’étranger. Le premier, qui a été annulé la semaine passée, devait le conduire au Brésil où il avait prévu de participer au Forum mondial sur l’eau ; le deuxième est programmé au mois de juillet 2018 à Nouakchott, dans le cadre du 31e sommet de l’Union africaine. Pourquoi ce chamboulement inattendu ? Mystère et suspense !