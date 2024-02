Reug Reug met en garde Modou Lô : « Je ne suis ni Ama Baldé ni Boy Niang… Ma relation avec Eumeu Séne »

Lors d'une interview accordée à Source A TV, le leader de l'écurie Thiaroye Mbollo, Oumar Kane, également connu sous le nom de "Reug Reug", a publiquement défié Modou Lô, le détenteur de la couronne royale. Selon Reug Reug, le roi des arènes n'est ni infaillible ni invincible. Cette déclaration fait suite à celle du promoteur de lutte, Makane Mbengue, qui a évoqué l'idée d'un affrontement épique entre Modou Lô et Reug Reug, l'un de ses adversaires les plus redoutables. Cette affiche suscite des rêves et des aspirations, même si la voie royale n'est pas encore complètement ouverte pour Reug Reug, car il doit encore faire face à d'autres challengers tels que Boy Niang 2 ou Ama Baldé...



« Je considère Modou Lô comme un grand champion, et à juste titre, car il vient de vaincre deux lutteurs extrêmement coriaces, Ama Baldé et Boy Niang 2. Ceci n’est pas négligeable en termes de performance. Cependant, je suis prêt à relever le défi et l’affronter. J'ai confiance en moi et en mes capacités, et je suis convaincu de pouvoir battre Modou Lô. Bien sûr, dans le sport et la lutte en particulier, tout peut arriver, mais je n'ai aucune crainte envers Modou Lô. Je ne suis pas comme les autres lutteurs qu'il a déjà affrontés. Je ne suis ni Ama Baldé ni Boy Niang 2… »



Toujours au micro de nos confrères de SA TV, le natif de Thiaroye-sur-mer a écarté de ses probables protagonistes, le Tay Shinger de Pikine… « Quant à Eumeu Séne, il ne fait pas partie de mes adversaires. C'est un ami que je respecte énormément. » À la suite de cela il précise que : « Pour l'instant, je n'ai reçu aucune avance pour affronter Boy Niang 2, et il n'y a aucun arrangement entre mon équipe et un promoteur. Cependant, je ne refuse pas la possibilité de lutter contre lui ou n'importe quel autre adversaire. Tout ce que je peux dire, c'est que mon combat contre Boy Niang sera un véritable choc de gladiateurs. Si cette affiche est ficelée les amateurs de lutte verront un duel inédit ! De plus, il a déjà vaincu Baye Mandione, qui est mon grand frère, donc il nous doit une revanche... »





Mouhamadou Moustapha GAYE