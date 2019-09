Retrouvailles dans les retrouvailles Wade -Macky / Idy, Niasse, Madické et Adjibou se sont aussi frottés avec les deux Présidents sous l'œil apaisant du Patriarche de Touba.

L'écrasante majorité des Sénégalais s'est ému, hier en marge de l'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaan, de voir les Présidents Wade et Macky ( la main dans la main) enterrer les haches de guerre, signant la paix des braves grâce à Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Seulement, c'était loin d'être le seul événement qui méritait l'attention. En effet, d'autres retrouvailles non moins importantes ont eu lieu à l'abri des caméras.



Lorsque la prière a connu son épilogue, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou avait, séance tenante, émis le souhait de retrouver ses deux hôtes dans une chambre. Ce qui eut lieu. Toutefois, dans la chambre en question, en plus des Présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall, il y'avait aussi Idrissa Seck, Me Madické Niang, Cheikh Adjibou Soumaré, Moustapha Niasse. À côté d'eux, on pouvait noter les présences naturelles de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre et Serigne Moussa Nawél.



Dans le feu de l'action, les différents leaders politiques ne manqueront pas d'échanger des civilités. Notre source confie néanmoins qu'ils n'auront pas abordé des questions politiques. La chambre était sans doute trop exiguë pour aborder ce genre de débat. Bref, les adversaires politiques les plus irréductibles se seront frottés les uns aux autres. C'est après quelques moments d'échanges qu'ils quitteront la chambre laissant Serigne Mountakha Mbacké Bassirou dérouler un tête-à-tête de près de 40 minutes avec Wade et Macky.