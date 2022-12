Retro Sports : 2022 une année record pour le Sénégal !

Néanmoins, tout n’aura pas été que succès et jubilation dans une année où le moribond basket sénégalais a été perturbé par des querelles internes entre l’ex sélectionneur des Lions, le très éphémère sélectionneur de l’équipe masculine, Boniface Ndong, son directeur technique et son président de fédération…





Pour cette 4e participation, le record établi en 2017 (3 médailles, or, argent et bronze) a été largement battu. Rappelons que l’équipe sénégalaise de basket à trois contre trois a été la seule primée en or lors de ces jeux.





Roller : Dame Fall clôture l’année 2022 avec un titre mondial !

Enfin en saut en Roller, le sénégalais, Dame Fall a été une seconde fois de sa carrière, sacré champion du monde aux Jeux Mondiaux de Skate en Argentine (24 octobre - 13 novembre 2022). Avec un nouveau saut record mondial de 1m70 en détente sèche sur roller, Dame Fall redonne au Sénégal un prestigieux titre.





En 2022, la lutte simple ou avec frappe a quelque peu retrouvé son aura d’antan avec malheureusement son lot de violence et de cas d’agressions récurrentes qui ont assombri un tableau presque parfait.Il y a à peu près dix mois le Sénégal faisait une entrée fracassante dans le prestigieux panthéon du football africain en décrochant sa première médaille. Un trophée acquis de haute lutte à Yaoundé.Ce n’est plus un rêve inaccessible, les Lions ont réussi l’incroyable en s'arrogeant la majestueuse couronne continental au détriment de l’Égypte de Mohamed Salah, défaite au stade Olembe, à l’issue d’une finale épique !Sadio Mané délivrait alors tout un peuple, avec son désormais fameux penalty décisif à l’issue des tirs au but. On l’a fait ! N’est-ce pas monsieur Lilian Gatounes ?L’année 2022 a aussi été très bonne pour les catégories de jeunes de la sélection sénégalaise. À l’image de leurs aînés, les Lionceaux ont joué les premiers rôles sur presque tous les tableaux des différents tournois de l’UFOA-A.Le 11 septembre 2022, les Lionceaux âgés de moins de 20 ans (U20) ont pris le dessus contre la Gambie (1-0.) Chez les U17 le Mali a cette fois-ci gâché la fête en privant le Sénégal d’un nouvel exploit.Dans la catégorie en dessous, les U15 n’ont pas fait moins que le reste de la troupe, avec une belle victoire 3-0 sur le Liberia, en finale du tournoi UFOA-A (Zone A.)Mieux encore, le Sénégal verra ses sélections U20 et U23 respectivement qualifiées aux prochaines CAN. Comme cerise sur le gâteau de 2022, le Sénégal a enfin retrouvé le championnat d’Afrique des nations (CHAN) après une longue disette de 11 ans !Après trois éliminations consécutives face à la Guinée, la sélection locale sénégalaise porté par l’ancien international Sénégalais Pape Thiaw, s’est qualifiée au CHAN 2023 face à cette même Guinée ! Les Dieux du football ont finalement dit oui en 2022 !Comme pour couronner cette année riche en succès et en trophées, les Lions ont tant bien que mal atteint les huitièmes de finale de la plus belle des compétitions : la coupe du monde 2022. Sans Sadio Mané, c’est un Sénégal moins reluisant et pas assez armé pour aller au bout, qui a rendu les armes face aux anglais.Un parcours moyen et une préparation assez mitigée qui ont coûté au Sénégal la première place au classement FIFA (Afrique.) Après un record absolu de 49 mois, plus de quatre ans sur le toit de l’Afrique, le Maroc, mondialiste héroïque, prend les commandes.Au-delà des traditionnelles pelouses, le Sénégal sait aussi faire la différence sur le sable. Ultra dominateurs, en Beach Soccer, les Lions ont ajouté une 7ème étoile à leur maillot.Un quatrième succès consécutif en la matière pour un 7ème trophée acquis en finale de l’édition 2023, aux penalty (encore) face à l’Égypte (2-2 tab 6-5.) comme ce fut le cas à la CAN 2022.Les rois du beach Soccer seront ainsi au rendez-vous du mondial prévu en 2023 avec comme ambition de remporter le titre suprême !En outre, le cap des 150 sélections a été atteint pour la légende Alseyni Ndiaye. Du haut de ses 7 titres de champions d’Afrique, l’un des meilleurs gardiens de Beach soccer au monde continue d'écrire l’histoire de la discipline.Après une mort avortée, frappée de plein fouet par la Covid-19 et la crise économique qui en a découlé, la lutte sénégalaise a retrouvé des couleurs en 2022. Il faut dire que le retour salvateur du Don King, Gaston Mbengue, y est pour beaucoup.À titre d’exemple, l’affiche entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux fut une belle opposition, agrémentée d’une belle exposition médiatique pour le sport national sénégalais qui souffre d’un sérieux problème d’image.Une terrible image qui découle des nombreuses et désolantes scènes de violence qui éclatent régulièrement à l’arène nationale de lutte qui est régulièrement saccagée par les supporters. Le tout en face d’un CNG impuissant et dépassé par les évènements…Ces mêmes supporters ou en tous cas supposés supporters qui, après les combats de lutte, sèment le chaos sur leur passage avec une série d’agressions et autres forfaitures.En 2022, on se souviendra aussi que le prince de Lansar, Siteu a sorti un master class contre le vétéran, Papa Sow renversé d’une prise spectaculaire qui l’enverra directement à la retraite.Pendant ce temps-là, en 2022, Modou Lo et Ama Baldé n’ont toujours pas soldé leurs comptes ! Plus de deux ans après la signature de leur contrat respectif, les deux lutteurs ne se sont pas encore affrontés.Un combat « maudit » qui n’aura jamais lieu ? Alors que tous les amateurs espéraient enfin voir ce duel Pikine vs Parcelles, Xaragne Lô déclare forfait suite à une blessure survenue au dernier moment.Détenteur de la très convoitée couronne, Mod Lo, le roi des n’est pas encore décidé à remettre son trône en jeu, trois ans sans livrer le moindre combat ! Énigmatique…En 2022, Ada Fass le phénomène de l’arène aura marqué tous les esprits. Le jeune lutteur dont la côte de popularité est vertigineuse, fait partie des lutteurs les plus populaires et les plus talentueux. Capable de drainer des foules monstres lors de ses combats, il fait partie des révélations de l’année.Rarement la fédération sénégalaise de basketball avait été aussi mouvementée. Entre l’ancien international sénégalais, Boniface Ndong et ses dirigeants, la fin de l’histoire a été très houleuse entre la bataille interne menée par les protagonistes et la guerre médiatique qui s’en est suivie.Quelques mois à peine, suite à sa nomination à la tête de la sélection nationale masculine de basket, le coach Boniface avait été démis de ses fonctions le 6 juillet, au lendemain de la prestation des Lions à Alexandrie, lors de la 3ème fenêtre des éliminatoires au Mondial 2023 de basket.Une éviction sur fond de complot présumé du coach « Boni » qui aurait voulu faire couler le Dtn, Moustapha Gaye et avec lui, Babacar Ndiaye, le président de la fédération de basket, suite à des failles dans l’organisation et la gestion du groupe. Alors que ces derniers accusent Boniface de leur côté…Un sombre épisode qui aura marqué le basket sénégalais en plus de la victoire du DUC en finale de la coupe du Sénégal face à la Jeanne d’Arc (69-67.) De son côté, l’AS Douanes s’est offert un 10ème titre en championnat.Chez les dames en 2022, l’AS Ville de Dakar a régné sans partage sur le basketball sénégalais, avec un total de 4 trophées (championnat, Coupe du Sénégal, Coupe de la Ligue et Coupe du maire !)La 5ème édition des jeux de la solidarité islamique, Turquie 2022 (du 9 au 18 août), a été un franc succès pour le Sénégal qui a remporté sept (7) médailles dans diverses catégories (athlétisme, judo, Taekwondo.)Engagés dans 14 disciplines durant cette compétition, les athlètes sénégalais sont rentrés avec une médaille en or, une en argent et cinq en bronze.