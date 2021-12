Rétro Sports 2021 : Une saison record pour le Beach Soccer… Les sourds-muets héroïques à la CAN, la violence à son paroxysme… (Vidéo)

En 2021, le Beach soccer sénégalais s’est particulièrement distingué avec une 6ème CAN remportée sur la plage de la station balnéaire de Saly Portudal en plus d’une brillante participation au mondial 2021 où les Lions ont réalisé l’exploit d’atteindre les demi-finales.



Au cours de la saison 2021, la nouvelle princesse des bassins, Oumy Diop, a été couverte d’or, au 100m papillon, aux championnats d’Afrique de natation (Ghana, Accra.) Dans cette voie dorée, les footballeurs sourds-muets n’ont pas été des manchots à la toute première CAN du genre. En finale, les Lions ont été sacrés champions d’Afrique.



Au moment où à l'Afrobasket, Lions et Lionnes sont rentrés bredouilles de Kigali... Une situation qui n'est pas éloignée de la débâcle des judokas lors des championnats d’Afrique de Diamniadio. À côté de cette série de revers, se sont ajoutées les terribles scènes de violence qui ont à la fois secoué le mouvement navétanes et l’arène nationale de lutte.



Enfin, en 2021, le Sénégal a aussi perdu de grandes icônes du paysage sportif telles Lamine Diack, Double Less, Mbaye Guèye, Boy Bambara, Joseph Koto ou encore Lamine Dieng, entre autres faits marquants.



Retour en images sur une année mitigée...