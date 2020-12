Rétro Sports 2020 : Une année « Hors-jeu » !

L’année 2020 aura été sans nul doute l’une des pires pour le monde sportif "infecté" par la pandémie de la Covid-19 et son lot de malheurs. Une année sportive « Hors-jeu », minée par les reports de grands rendez-vous (J.O Tokyo 2020, Euro 2020, JOJ Dakar 2022, CAN 2021...) À cela s’ajouteront les annulations en cascade et les manifestations organisées à huis clos loin de la ferveur du grand public.



Face au virus à couronne, les sportifs ont été privés de leur passion, confinés loin des terrains. Mais, surtout de leurs activités professionnelles. Le tout face à un adversaire de taille et sur un terrain totalement inconnu. L’année 2020 aura ravi à l'affection du monde sportif de grandes légendes telles que Diego Maradona, Kobe Bryant, Pape Diouf, Pape Bouba Diop, Badara Mamaya Sène etc… Rétrospective d’une année particulièrement morose.