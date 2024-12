[ Rétro ] Sport 2024 : Une année sportive mitigée pour le Sénégal

Par ailleurs, le football sénégalais a triomphé en termes de trophées individuels. Lamine Camara, international sénégalais, a été élu meilleur jeune joueur de l’année 2024 pour la deuxième fois consécutive.

Comme chaque année, la rédaction de Dakaractu fait le round up des événements les plus marquants du pays. Pour cette année 2024, qui tire à sa fin, nous vous proposons une palette d’événements sportifs qui ont fait des émules dans l’opinion nationale, mais aussi internationale.Ah, l’année 2024 tire à sa fin! Elle a été sans doute riche en émotions, mais aussi en déceptions sur le plan sportif pour le Sénégal. De l’élimination à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire , à la débâcle aux Jeux Olympiques de Paris, en passant par le basket, le handball, la consécration des équipes de football des plus jeunes (dames et hommes) et le sacre de Reug Reug en MMA, cette rétrospective met en lumière les événements qui ont le plus marqué l’année.Tout le peuple sénégalais se frottait les mains, croyant que les festivités de la fin d’année 2023 allaient se poursuivre avec le début de la CAN 2024. Tenant du titre 2021, le Sénégal a été éliminé tôt dans cette CAN Côte d’Ivoire 2024 comme équipe favorite. Cette compétition CAN 2024, qui a eu lieu en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, a vu les Lions de la Téranga être éliminés dès les huitièmes de finale par le pays hôte la Côte d’Ivoire. Les attentes étaient élevées pour les champions en titre de 2021, mais ils ont cédé face à une équipe ivoirienne pourtant fébrile en phase de groupe.Si d’autres secteurs, comme la politique, ont connu des changements et bouleversements majeurs en 2024, le monde du sport n’a pas été épargné. À l’issue de l’élection présidentielle de mars 2024 qui a porté le président Bassirou Diomaye Faye à la présidence, le nouveau gouvernement mis en place par son Premier ministre Ousmane Sonko, tant attendu par les Sénégalais, a placé Khady Diène Gaye à la tête du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture.Une première dans l’histoire du pays de voir une femme diriger le secteur des sports, en plus de prendre en charge la jeunesse et la culture. Cette composition gouvernementale, qui a fait débat, a également marqué un changement majeur avec le couplage du ministère de la Culture au vaste département des Sports et de la Jeunesse. Cette nouvelle configuration a fait réagir les acteurs de la culture et du sport, remettant en cause la capacité de Khady Diène Gaye à gérer à la fois ces trois départements.Les Jeux olympiques de Paris 2024, qui se sont déroulés du 26 juillet au 11 août 2024, ont constitué un moment fort pour la délégation sénégalaise, qui a réalisé une campagne plutôt décevante. Malgré une meilleure performance qu'à Tokyo en 2020, la délégation sénégalaise est rentrée bredouille des Jeux Olympiques de Paris. Dans la plupart des disciplines, les athlètes sénégalais ont été éliminés d'entrée. Des athlètes comme Yves Bourhis (Céiste), Louis François Mendy (110 m haies), Cheikh Tidiane Diouf (400 m) ou encore le judoka Mbagnick Ndiaye, pourtant tous prometteurs, ont terminé cette campagne olympique sans médaille.Alors que tout un peuple plaçait de grands espoirs en lui, le champion d’Afrique sénégalais, Louis François Mendy, a raté de peu la finale olympique du 110 m haies. Troisième ex-æquo de sa demi-finale avec un temps de 13"34, le sprinteur sénégalais n’a pas réussi à se qualifier pour la finale. Cheikh Tidiane Diouf, l’autre athlète sénégalais très attendu pour la course du 400 mètres, n’a malheureusement pas réussi à se hisser en finale. Lors de sa demi-finale, le coureur a terminé à la 6e place avec un temps de 44,94 secondes.Quadruple champion d’Afrique, Mbagnick Ndiaye pouvait espérer atteindre les demi-finales. Mais le judoka sénégalais a presque subi une humiliation en concédant un ippon après 47 secondes de combat, éliminé en huitièmes de finale des JO Paris 2024 par le Géorgien Guram Tushishvili, deuxième du monde. C’est Yves Bourhis, le céiste talentueux, qui a nourri de grands espoirs depuis ses débuts dans cette compétition. Il s’est illustré en atteignant la finale du canoë slalom. Cependant, une grosse erreur sur le parcours l'a privé d’une médaille olympique tant attendue.Malgré des déceptions notables, comme la CAN et les Jeux Olympiques, 2024 a offert au Sénégal des moments de gloire, notamment avec les jeunes équipes de football et le triomphe de Reug Reug. L’année laisse quand même entrevoir des perspectives encourageantes pour l’avenir du sport sénégalais.Engagé dans les qualifications pour la CAN Maroc 2025, l’année a été mouvementée pour la sélection nationale de football. Elle a été marquée par le limogeage d’Aliou Cissé à la tête de l’équipe première. Face à une perte de vitesse et des performances pas forcément au rendez-vous, les nouvelles autorités n’ont pas reconduit le coach national, qui était en fin de contrat. La tête de la sélection a été confiée, à titre intérimaire, à Pape Thiaw, qui a finalement été confirmé comme sélectionneur national après plusieurs bons résultats. Sous sa houlette, le Sénégal s’est qualifié pour la CAN 2025.Le Sénégal commence à devenir une des destinations les plus privilégiées du monde sportif de par les organisateurs des compétitions internationales. Dotée de plusieurs infrastructures sportives aux normes internationales, la capitale accueille très souvent des compétitions d’envergure internationale.Pour la quatrième fois consécutive, Dakar a accueilli la Basket Africa League, qui s’est tenue du 4 au 12 mai 2024 à la Dakar Arena de Diamniadio. La capitale sénégalaise était l’hôte de la conférence Sahara. L’AS Douanes, finaliste en 2023, était le représentant sénégalais aux côtés de l’Armée Patriotique (Rwanda), des Rivers Hoopers (Nigeria) et de l’US Monastir (Tunisie). Après une qualification, le club représentant, l’AS Douanes, s’est arrêté en quarts, battu sur le fil par Petro de Luanda (66-65).Concernant les qualifications pour l’AfroBasket 2025, qui aura lieu en Angola du 12 au 24 août, le Sénégal a accueilli ces joutes, qui se sont tenues du 22 au 24 novembre 2024 à l’Arena de Diamniadio. Logé dans le groupe C, le Sénégal a fait un carton plein en battant le Rwanda (81-59), le Gabon (101-58) et le Cameroun (87-83) en attendant la deuxième fenêtre deux qui va se tenir au Rwanda en février prochain.Toujours en basketball, le Sénégal a été tout récemment l’hôte de la FIBA Women Basketball League Africa 2024, qui s’est tenue du 15 au 30 novembre dernier. Dans ce tournoi où les meilleurs clubs de basketball dames d’Afrique s’affrontent, l'ASCV et la JA représentaient le Sénégal. L’ASCVD, qui s’est inclinée en demi-finale, termine ainsi quatrième (4e), dans cette compétition africaine, tandis que la Jeanne d'Arc termine huitième (8e) sur 12 équipes en lice.L’année 2024 a aussi été une période peu chanceuse pour l’équipe nationale de handball. En quête d’un premier titre continental, les Lionnes du handball ont été battues en finale de la CAN par l’Angola (18-27). Malgré un parcours impressionnant, elles n’ont pas réussi à briser la suprématie angolaise.Si le Sénégal a connu des consécrations en 2024, c’est la catégorie des plus jeunes qui s’est le plus distinguée.Les Lionnes U20 ont conservé leur titre en battant la Guinée-Bissau 3-0 en finale du tournoi UFOA/A. De même, les Lionceaux ont triomphé face à la Sierra Leone (2-0), obtenant ainsi leur qualification pour la CAN U20 2025.Si le début de l’année 2024 a été mauvais, avec l’élimination des Lions de la Téranga à la CAN Côte d’Ivoire, la fin d’année a été plutôt réjouissante.L’une des victoires les plus marquantes, si ce n’est la plus marquante de 2024, est le triomphe de Reug Reug face à un adversaire invaincu. Oumar Kane, alias Reug Reug, entre dans l’histoire du MMA (Arts martiaux mixtes). Le spécialiste de la lutte avec frappe a été sacré le 9 novembre 2024, devenant ainsi champion du monde des poids lourds « One Championship », en mettant fin à l’invincibilité du Russe Anatoly Malykhin (14 victoires en 14 combats).