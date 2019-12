Rétro / Sénégalais de l'extérieur 2019 : Une année socialement macabre et agitée pour les compatriotes Sénégalais de l'extérieur

Rien que pour cette année Vingt (20) Sénégalais ont été tués à l’étranger, selon les estimations de l’ONG Horizon sans frontières (HSF).

Rappelons que la liste macabre s’est, dernièrement allongée, avec le meurtre du fils d’Alioune Badara Cissé, médiateur de la République du Sénégal, Abdoulaye Néné Cissé, poignardé à mort. Puis Djibril Dial, un Sénégalais âgé de 21 ans, criblé de balles aux Etats-Unis.

Sans compter les 13 Sénégalais parmi la soixantaine de morts dans le naufrage de la pirogue au large des côtes mauritaniennes, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Espagne.

Voici la liste macabre des sénégalais morts à l'étranger :



1-Abdoulaye Néné CISSÉ, octobre 2019 (USA)

2- Djibril DIAL, octobre 2019 (USA)

3- Ndella DIACK, août 2019 (Suède)

4- Matar DIOUM, août (Suède)

5- Mouhamed THIAM (Maroc)

6-Elhadi Amadou DIOP, mai 2019 (Brésil)

7- Mouhamed DRAMÉ, (Italie)

8- Rokhaya WAGUÉ, mai 2019 (Italie)

9 –Omar SYLLA, octobre 2019 (Italie)

10 – Lala CAMARA, mars 2019 (Angleterre)

11- Babacar DIENG, 4 juin 2019 (Brésil)

12- Omar SARR, avril 2019 (Granada, Espagne)

13- Mamadou Khassimou DIA, 18 mars 2019 (Congo)

14- Yaya Mamadou SY, juin 2019 (USA)

15- Dieynaba SY, avril 2019 (France)

16- Sylla Nahounou, mars 2019 (Italie)

17- Le jeune Ibrahim tué par son père en France

18- La petite Seynabou tuée en France

19- Amadou Tidiane LY, 23 avril 2019, (Bouaké - Abidjan)

20- Oumar THIOUBALO, février 2019 (Argentine).



Une situation qui interpelle les autorités étatiques et au plus haut niveau le président de la République Macky Sall.

Parce que ces citoyens méritent respect et protection.

Car ils participent activement au développement économique du pays.

Selon un rapport publié par l'Agence nationale de la statistique et de la démographique et l'organisation internationale pour les migrants, les montants des transferts de la diaspora sénégalaise ont pris une ampleur considérable au cours des dernières années.

"Leur volume est passé de 233 millions USD en 2000 à 925 millions en 2006, puis à 1 614 millions en 2013, pour atteindre 2220 millions en 2017", informe le rapport de l'Ansd. Cela représente en moyenne à peu près 930 milliards de FCFA par an au cours des dix dernières années (2008-2017)...