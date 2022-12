Rétro 2022 - Meurtres en série, inondations, flambée des prix : La société sénégalaise «en sursis…» 

Meurtres en série…



L’année 2022 a été tristement marquée par une série de meurtres, une violence sans précédent qui a attristé tout un peuple. L’espace universitaire a été durement secoué. En mars 2022, l’étudiante à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, Seynabou Ka Diallo, a été retrouvée morte au village de Ndiawdoun, à 5 km de ce temple du savoir. Elle a été tuée par son petit copain, pour une histoire de grossesse. Il a été arrêté et placé sous mandat de dépôt.



L’autre cas de meurtre qui a aussi suscité l’ire des populations, c’est la mort de la jeune Ndèye Diop. Âgée de 15 ans, cette ressortissante de Touba est morte, assassinée par son amant A. Mbacké, en juillet dernier, dans la ville sainte. Une idylle qui a vite viré au désamour. Ndèye Diop est décédée à la suite d'une «asphyxie mécanique», après des «coups et des blessures provoquées par une arme blanche», selon le certificat de genre de mort. Pris de remords, A. Mbacké a avoué le crime perpétré sur sa copine. Il sera ainsi arrêté et placé sous mandat de dépôt.



Le meurtre de la dame Fatou Kiné Gaye dans sa boutique à Pikine, a aussi ému. La gérante a été retrouvée morte dans son lieu de travail, en mai dernier. La jeune femme a été assassinée par son superviseur. Elle a reçu 37 coups de couteau. Une tragique histoire qui prend racine dans un versement suspect. K. B. déclare avoir remis 5 500 000 F CFA à Fatou Kiné Gaye.



Un autre crime qui a plongé tout le peuple dans la concertation, c’est le meurtre d’un élève coranique par son camarade. Pour masquer son crime, le présumé meurtrier âgé d'environ 14 ans, a enterré clandestinement le corps de son camarade dans la nuit du 7 novembre 2022. Les limiers du commissariat central de Thiès ont interpellé, puis placé en garde à vue le mis en cause.



Les cas de meurtres se sont succédé en 2022. Et le plus récent s’est produit à Mbour où un jeune ressortissant guinéen a tué deux personnes au marché de Mbour, après l’échec de sa tentative de cambrioler une boutique de transfert d’argent.



Durant l’année 2022, les cas d’agression et de meurtre ont considérablement augmenté, poussant les populations à monter au créneau pour demander plus de sécurité. Cette année finissante restera gravée dans les mémoires des nombreuses familles qui ont perdu leurs proches.