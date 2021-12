Rétro 2021 à Kolda : entre l’arrestation de Mbackérouhou, décès à cause de la Covid-19, la réouverture du marché de Diaobé, la convocation de Sonko suivi d’heurts violents avec mort d’homme…

À l’image du pays, l’année 2021 est marqué à Kolda par des événements importants dans les domaines politique, social et économique. Parmi ces évènements, il y a l’arrestation du guide Mbackérouhou en janvier, les violents heurts accompagnés de mort en mars, la réouverture du marché hebdomadaire de Diaobé, la connexion au réseau électrique des villages, les candidatures des jeunes pour les locales. Mais également la Covid-19 qui a fait beaucoup de morts sans compter l’appel constant des populations pour l’acquisition d’un scanner.



L’arrestation du célèbre guide de Saré Ngagne de la commune de Mbourouco Mbackérouhou serait presque l’un des évènements phares de Kolda. Il avait été arrêté pour viol et détournement de mineures et mis sous mandat de dépôt. Cette arrestation avait suscité beaucoup de bruit du fait de son caractère particulier puisqu’il se réclamait « prophète » de la secte des mbackérouhou. D’ailleurs, il intimidait ses condisciples et les populations riveraines avec sa nouvelle religion dont il est le prophète avec cerise sur le gâteau, son fameux livre « saint » en instance. Et d’après les témoignages, son arrestation a été un gros soulagement pour la contrée qui désormais s’est libérée de son joug spirituel.



L’autre évènement marquant est le nombre important de décès enregistrés à cause de la covid-19. Beaucoup de vieilles personnes tant précieuses pour leurs familles nous ont quittés à cause de cette pandémie. Cependant, dans cette lancée, il y’a la panne du scanner de l’hôpital régional faisant couler beaucoup d’encre. Les travailleurs de l’établissement et la société civile ne cessent de réclamer un scanner pour la santé des populations.



À côté de ces évènements, on peut noter aussi ceux émanant de la convocation d’Ousmane Sonko pour viol. À la suite de cette accusation, tous les coins du pays avaient chauffé socialement. À Kolda, ces vives tensions sociales aboutiront à des débordements suivis de destruction de stations d’essence, d’édifices publics entre autres. Mais aussi avec drame à Diaobé où Sadio Camara, un jeune élève sera tué lors des affrontements sans compter les nombreux blessés graves.



À cela s’ajoute aussi, la réouverture de la frontière sénégalo-guinéenne qui avait fini d’assommer l’économie locale avec la fermeture du marché de Diaobé. L’avènement de Mamady Doumbia au pouvoir en Guinée Conakry aura suffi pour redonner espoir à cette chaine économique. Désormais, les échanges peuvent se faire. Ainsi, on assiste à la reprise de la petite économie locale même s’il faut noter une difficile relance économique du marché. Cependant, les activités ont repris, mais le marché ne fait plus rêver comme jadis.



Dans ce cahier d’événements, il y a aussi la connexion au réseau électrique à haute tension des villages de la dorsale Kolda-Vélingara. Aujourd’hui, le rêve devient réalité pour ces nombreuses populations de cette RN6.



Dans la foulée, il faut signaler l’engouement des jeunes à briguer les mairies et les départements pour les locales. Jamais, une élection locale n’avait suscité autant d’intérêt pour les jeunes de la région. Ils sont présents dans toutes les listes...