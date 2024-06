Retrait du PR du CSM: Pr Soudieck Dione joue la carte de la prudence.

La sortie du Chef de l’Etat et de son ministre de la justice du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a été un point de dissonance lors des assises de la justice initiées pour tendre vers la réforme et la modernisation de l’institution. Invité de l’émission « En Ligne » ce 06 juin, Professeur Maurice Soudieck Dione a invité à la prudence avant de souligner le rôle capital du président de la république en siégeant au sein du conseil.



« Ses prérogatives ne lui permettent pas de sortir définitivement du Conseil Supérieur de la Magistrature. », croit l’agrégé de science politique et enseignant à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Pour lui, le président incarne une position d’arbitrage au sein de l’instance. Il n’est pas d’avis que l’autorité puisse être liée par sa promesse de campagne de quitter le CSM.



« Les conclusions des assises décidées par des experts sont plus importantes que des propos tenus en campagne présidentielle », a relevé Pr Maurice Dione qui a piloté la sous commission dédiée aux acteurs de la justice lors des concertations sur la réforme et la modernisation de la justice tenues à Diamniadio.