Retrait des bases françaises : un Front d’organisations panafricaines exige des actes concrets

Le Front pour le retrait des bases militaires françaises/Gassi porté sur les fonts baptismaux, a demandé à travers une conférence tenue ce 16 août, à Dakar, des actes concrets de la part des autorités sénégalaises pour matérialiser le départ définitif de l’armée française du Sénégal.

Le Front qui rassemble des organisations panafricaines, a dénoncé vigoureusement la présence des bases militaires françaises qui, selon l’organisme, empiète sur la souveraineté du pays. L’organisme dit non aux partenariats militaires entre le Sénégal et la France.

Sur un autre registre, le Front s’est indigné du comportement de l’ambassadeur d’Ukraine au Sénégal à la suite de l’attaque perpétrée par des terroristes sur des militaires maliens.

Les organisations panafricaines réunies autour du Front pour le retrait des bases militaires françaises/Gassi attendaient plus des autorités sénégalaises qu’une demande d’explications de la part du diplomate ukrainien en terre sénégalaise. D’ailleurs, elles entendent se rendre lundi 19 août devant l’ambassade d’Ukraine au Sénégal pour exiger l’expulsion de son représentant diplomatique.