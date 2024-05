Retrait de la CEDEAO : les impacts économiques potentiels qu’encourent le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Sortie de la CEDEAO et de l’UEMOA



Dans l’hypothèse d’un retrait rapide de la CEDEAO avec une sortie de l'UEMOA, des changements majeurs vont s’opérer sur les flux de personnes, financiers et le financement régional.



Sur les flux de personnes, le retrait affectera automatiquement le statut d'immigration des citoyens, car ils pourraient être tenus d'obtenir un visa pour voyager dans la région. Les citoyens pourraient ne plus être en mesure de résider ou de créer des entreprises dans le cadre des accords de la CEDEAO et pourraient être soumis à diverses lois nationales. Les trois pays cesseront d'utiliser les passeports de la CEDEAO, la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile "ECOWAS Brown Card" à l'échelle de la région.



Flux financier



Avec le Flux financier, il y’aura une réduction des envois de fonds de la diaspora vers les 3 pays de la CEDEAO à partir de 2025. Pour ce qui est du financement régional, les trois pays perdent l'accès à la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (BIDC) en 2024. La BIDC a actuellement 27 projets du secteur public en cours dans les trois pays (9 au Burkina Faso, 8 au Mali et 10 au Niger) et 20 projets du secteur privé (5 au Burkina Faso, 13 au Mali et 2 au Niger). Ces projets sont collectivement évalués à environ 322 millions de dollars US (38% de projets du secteur public et 62% de projets du secteur privé). Le portefeuille de la Banque dans ces trois pays représente environ 22,5 % du portefeuille total de la Banque dans les 15 États membres. Les trois pays ont contribué au capital de la Banque pour un montant total d'environ 33 millions d'USD (Burkina Faso - 13 millions d'USD ; Mali - 9,5 millions d'USD ; et Niger - 10,5 millions d'USD).



Politique monétaire



La BCEAO augmente fortement les taux d'intérêt (ou resserre les normes de gestion des flux de capitaux) alors que le FCFA subit une forte pression. Pour les trois pays à partir de 2025, les taux d'intérêt seraient fixés à des niveaux plus élevés afin de maîtriser l'inflation et d'empêcher la dépréciation de la monnaie. Cependant, une dépréciation de la nouvelle monnaie est probable (manque d'antécédents, niveaux inférieurs de réserves mises en commun et absence de garant de la convertibilité), entraînant une hausse de l'inflation. Les perspectives de croissance à court et moyen terme (2024-2026) pour les trois pays sont plus faibles en raison de la sortie de la CEDEAO. Les principaux canaux de transmission sont les suivants : l'augmentation des coûts commerciaux et la diminution des flux commerciaux (à savoir les importations en provenance de la CEDEAO : denrées alimentaires, combustibles et électricité) ; la perturbation des corridors de transit ; et l'augmentation du risque pour les investisseurs et du coût du financement régional de l'UEMOA. L'ampleur des impacts attendus dépendra du scénario notamment le moment et les modalités de la sortie de la CEDEAO et les retombées sur l'UEMOA et le commerce régional de l'énergie.



Une sortie de l'UEMOA constituerait un scénario négatif beaucoup plus grave. Elle pourrait entraîner de fortes perturbations dans les échanges commerciaux de l'UEMOA (importations). En outre, la sortie de l'Union monétaire pourrait accroître sensiblement les risques d'instabilité macroéconomique, ce qui, conjugué à un financement régional limité ou nul, pourrait entraîner de fortes réductions des investissements privés et publics. L'inflation importée, la dépréciation probable de la nouvelle monnaie et une politique monétaire plus souple pourraient conduire à une inflation élevée. La consommation privée pourrait chuter en raison d'une inflation élevée et d'une diminution des envois de fonds si les flux de personnes étaient également affectés par cette rupture. La croissance annuelle moyenne pourrait être sensiblement plus faible (estimations initiales : de 1,6 à 2,3 % du PIB en moins en 2024, jusqu'à 3,8 % du PIB en moins en 2025 et en 2026 pour les trois pays), avec des risques supplémentaires de crise macroéconomique et de crise de la dette si la sortie n'est pas bien gérée. Même si les trois pays restent dans l'UEMOA, un risque accru de sortie de l'UEMOA pourrait encore augmenter leurs primes de risque pays et leurs coûts de financement régionaux à un moment où les besoins de financement bruts sont élevés et où ils dépendent de plus en plus du marché obligataire régional de l'UEMOA. Cela pourrait conduire à une réduction des dépenses publiques pour limiter les besoins de financement ou à une vulnérabilité accrue de la dette en raison de taux d'intérêt plus élevés. Les émissions obligataires du Burkina Faso et du Mali en février 2024 après le retrait de la CEDEAO ont été sous-souscrites et à des rendements plus élevés. Les rendements moyens actuels des obligations à 3 ans sont maintenant de 9-10% pour le Mali et le Burkina (les plus élevés de l'UEMOA).