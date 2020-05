Retour vers l'agriculture : Sonko lance le concept "Vacances Agricoles Patriotiques" (VAP)

Dans un message live sur facebook, qui a duré un peu plus de 30 mn, le leader des Patriotes du Sénégal, M. Ousmane Sonko, s'est adressé directement aux jeunes du Sénégal en général et aux jeunes patriotes en particulier.



Un message articulé autour de trois points. Après avoir déploré "l'usage disproportionné de la force dont font usage les forces de défense et de sécurité en période de couvre-feu et la violence sous toutes ses formes, après avoir dénoncé la mort de George Floyd aux USA, M. Sonko a invité les jeunes à retourner vers l'agriculture.



En effet, prenant prétexte du fait que les jeunes représentent plus de 50% de la population, contrairement aux pays développés, le leader du Pastef estime que cette jeunesse doit participer massivement au développement du pays. Pour lui, cela passe forcément par l'agriculture. Les vacances scolaires doivent être, selon lui, mieux exploitées "au lieu de se mettre à boire du thé, à participer à des activités ludiques... retournons en brousse", a t-il lancé.

Dans la foulée, il a invité les jeunes de son parti à un retour vers l'agriculture.



À cet effet, dira-t-il, "nous allons lancer les Vacances Agricoles Patriotiques" (VAP) et j'invite tous les jeunes patriotes à venir nous rejoindre dans cette campagne. Nous allons ouvrir des Domaines Agricoles et j'y serais avec vous", s’est-il engagé.



À titre d’illustration, le leader du Pastef convoquera ses souvenirs de vacances quand lui même travaillait la terre, ce qui permettait à lui et à sa famille de se nourrir pendant au moins 6 mois. Et c'est ce à quoi il appelle aujourd'hui les jeunes de son parti. À cet effet, M. Sonko compte ouvrir des domaines au Centre, au Nord et au Sud du pays. Et pour finir, M. Sonko a félicité "les jeunes patriotes, pour le travail remarquable abattu dans la lutte contre la Covid-19."