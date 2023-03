Retour sur un jour sang pour Sonko, entre son bras de fer avec les forces de l’ordre et les manifestations enflammées !

L’acte III du procès en diffamation qui oppose le ministre du tourisme Mame M’Baye et le leader de l’opposition politique et président du parti Pastef, Ousmane Sonko, a été riche en rebondissements. Entre le troisième renvoi du procès, cette fois-ci à la date du 30 mars, et les nombreuses péripéties qui ont marqué le parcours de Sonko, beaucoup de faits se sont produits. Dans ce best of, la rédaction de dakaractu revient sur les temps forts de cette journée du jeudi 16 mars ponctuée par l’exfiltration du leader de l’opposition, de son véhicule, par les forces de l’ordre qui l’ont conduit au tribunal en passant par un « bras de fer » qui lui coûtera un passage chez le médecin pour une consultation, mettant fin à sa présence à l’audience qui sera renvoyée. Pendant ce temps-là, les rues de Dakar ont été transformées en terrain de combats entre les manifestants déchaînés et les forces de l’ordre…