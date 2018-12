Retour sous les acclamations des Lions du Beach soccer

Après leur sacre, les Lions du Beach soccer, champions d'Afrique, sont arrivés à Dakar dans la nuit du samedi à dimanche.



Ils sont descendus ensuite devant le théâtre national Daniel Sorano, où se tenait la 14ème édition du gala de l'Anps. Sur place, le bain de foule était épique pour l'équipe du Sénégal, tout juste auréolée de sa cinquième étoile après sa victoire contre le Nigeria (6-2).



Les joueurs du coach Ngalla Sylla ont été acclamés par les supporters 12e Gaïndé et Allez Casa, dans la bonne humeur. Al Seyni Ndiaye, capitaine, et ses coéquipiers, qui ont maintenant pour objectif de figurer dans le carré d'as du Mondial, ont même réalisé un geste de ralliement pour célébrer leur beau succès à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en Égypte...