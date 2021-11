Retour poste PM: « pour prendre en compte les impératifs de relance de l'économie nationale et une meilleure coordination de la mise en œuvre des politiques publiques » Document

En conseil des ministres ce Mercredi 24 Novembre, au titre des textes législatifs et règlementaires le Conseil a examiné et adopté le Projet de loi portant révision de la Constitution. Une révision qui devrait consacrer le retour du poste de premier ministre. L’exposé des motifs du projet de loi indique que, le changement de paradigme récemment intervenu au plan de la gouvernance de l'Etat, consécutivement à l'institutionnalisation des politiques publiques et l'émergence d'une culture de gestion axée sur le développement, recommande une rationalisation de l'exercice des attributions ministérielles par un réaménagement de la structure du Gouvernement. Et en effet, pour prendre en compte les impératifs de relance de l'économie nationale et d'une meilleure coordination de la mise en œuvre des politiques publiques, il est apparu nécessaire de restaurer le poste de Premier ministre.