Retour en club : Des Lions accueillis en héros après leur titre continental

Les Lions sont de retour en club. Si aucune cérémonie officielle n'a été prévue à l’arrivée de Sadio Mané, au AXA training center, le centre d'entraînement de Liverpool, Pape Abdou Cissé, en revanche, a été accueilli tel qu’une rock star par ses coéquipiers de l’Olympiakos.

Rassemblés au terrain d’Agios Ioannis Rentis, les joueurs du club grec, parfois taquins, lui ont réservé une haie d'honneur. Le défenseur sénégalais a reçu un merveilleux accueil à l'occasion de son retour en club, des accolades avec ses coéquipiers qui applaudissent.

Il faut dire que le milieu de Deportivo Alaves, Mamadou Loum Ndiaye n'est, actuellement, pas un joueur tout à fait comme un autre. Tout comme Édouard Mendy avec Chelsea, il a eu droit à un accueil de Champions de retour dans l'une des provinces du Pays basque espagnol.

De même que Pape Matar Sarr, Moustapha Nam, Habib Diallo, entre autres, qui ont été accueillis chaleureusement par leurs coéquipiers. Mame Baba Thiam a pu profiter des applaudissements de ses coéquipiers, de retour à au Kayserispor.



Rien n'a été prévu à l’arrivée de Ismaïla Sarr à Watford. Même si quelques supporters se sont arrêtés et l’ont applaudi en lui adressant des félicitations.



Pour Kalidou Koulibaly, les joueurs du club italien de Naples se sont arrêtés et ont fait une haie d’honneur à l’international sénégalais, fraîchement rentré de la CAN Cameroun 2021. Un souvenir qui va accompagner encore longtemps le capitaine des Lions.



Pour son premier entraînement post CAN, Bouna Sarr a été honoré par les joueurs du Bayern Munich, avant l'entraînement de ce samedi.

Entre-temps, il a accepté de dire quelques mots à ses coéquipiers présents pour l'accueillir, avec un gâteau personnalisé.

Mauricio Pochettino ne leur a pas fait cadeau d’une titularisation face à Rennes, ce samedi, la faute au choc des 8es de finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain (PSG) et le Real Madrid mardi soir, et que le coach argentin entend préparer comme il se doit.

Mais tout le PSG s’est appliqué à rendre hommage à ses numéros 22 et 27, vainqueurs de la CAN avec le Sénégal, avant la réception du Stade Rennais en Ligue 1.

Les deux Parisiens ont présenté leur médaille reçue à la CAN, lors d'une petite cérémonie organisée au Parc des Princes.