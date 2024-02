Retour d'exil: Me Ngagne Demba Touré arreté par la DIC

Le coordonnateur des jeunes du Pastef, Me Ngagne Demba Touré vient d'être arrêté chez lui par la Division des Investigations Criminelles (DIC). L'information a été donnée par des proches du Pastef. Fraîchement revenu d'un exil de plus de 6 mois au Mali, le greffier qui était affecté à Matam, s'était montré ce dimanche à Grand-Yoff. Il a effectué une grande parade dans les rues de Grand-Yoff, devant ses soutiens et des militants. Interpellée hier lors de sa conférence de presse, Me Aissata Tall Sall avait fait savoir que la justice suivait son cours dans l'affaire Me Ngagne Demba Touré. " Le Sénégal est un état de droit. La loi va s'appliquer...", avait-elle indiqué.