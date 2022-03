Retard de la nomination du PM : Abdoul Mbaye crache ses vérités, « Macky Sall trop occupé par l’UA... Le Sénégal va droit au mur »

L’ancien Premier ministre du Sénégal, Abdoul Mbaye, a dénoncé le retard de la nomination du nouveau PM. Selon le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), le président de la République est trop occupé par sa nomination à la tête de l’Union Africaine.



« Macky SALL trop occupé par l’UA, le retour du PM fut présenté nécessaire. Ce dernier n’est pas encore nommé, mais Macky SALL trouve pourtant le temps de se mettre déjà en campagne pour 2024. Personne pour travailler et piloter le Sénégal. Le Sénégal va droit au mur. Meetings, fêtes et dépenses seront suivis par un réveil particulièrement brutal », a déclaré le banquier sur sa page Facebook.