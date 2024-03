Retard d’un vol Air Sénégal : Des ressortissants français déclenchent une contestation à l’aéroport Blaise Diagne

Des ressortissants français ont déclenché une manifestation à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, à Dakar, ce lundi matin, en raison d'un présumé retard de vol d'Air Sénégal. Selon une information relayée par le compte Twitter "X" d’un certain Teddy Diner, une dizaine de voyageurs français attendent depuis 48 heures un vol de la compagnie aérienne sénégalaise.



Dans un post publié sur son compte personnel, il a dénoncé cette situation en ces termes : « Manifestation en cours à l'aéroport de Dakar où des dizaines de Français attendent un vol @airsenegal depuis 48h. Deuxième vol annulé et un silence pesant de la compagnie » a-t-il fustigé sans préciser la destination du vol en question.



Dans les commentaires publiés sous le même post, les uns et les autres s’agacent de la situation qui prévaut au sein de la compagnie aérienne Sénégalaise dont l’image est en train d’être sérieusement écornée au niveau international. Ce, à cause des retards de vols régulièrement subis et constatés par les passagers.



« Senegal nak mingui beuk nek le pays de la contestation, le Sénégal est en passe de devenir un pays de contestation » se désole un internaute qui a commenté ladite publication. «Courage à vous. @FlyAirSenegal c’est du n’importe quoi » renchéri un autre ! « Qu'ils prennent Air France » répond un twittos excédé par les « attaques » contre la compagnie sénégalaise.



Pour l’instant aucune communication officielle n’a été faite par Air Sénégal, en guise d’explication suite à cette vague de contestations.







Mouhamadou Moustapha GAYE