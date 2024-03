Résultats provisoires de la CDRV: Bassirou Diomaye confirmé avec 54,28% suivi de Amadou Ba 35,79% et AMD 2,80%.

Les résultats provisoires de l’élection présidentielle sont connus. Ils ont été annoncés, ce 27 mars, par le président de la Cour d’Appel de Dakar Amady Diouf à travers la commission départementale de recensement des votes.







Les chiffres annoncés placent Bassirou Diomaye Diakhar Faye en tête avec 2 434 751 voix soit 54,28% de l’électorat. Il est suivie par Amadou Ba qui a récolté 1 605 086 voix soit 35,79%. Aliou Mamadou Dia est arrivé en 3ème position avec 125 690 voix soit 2,80%. Khalifa Ababacar Sall et Idrissa Seck arrivent respectivement à la 4ème et 5ème places du classement avec respectivement 69 760 voix soit 1,56% et 40 286 voix soit 0,90%.







Boubacar Camara a obtenu 23 359 voix soit 0,52%, Cheikh Tidiane Dièye 15 172 voix soit 0,34%, Dèthiè Fall 15 836 voix soit 0,35%, Daouda Ndiaye 15 895 voix soit 0,35%, Habib Sy 3 206 voix soit 0,07%, Anta Babacar Ngom 15 457 voix soit 0,34%, Serigne Mboup 16 049 voix soit 0,36, Pape Djibril Fall 18 304 voix soit 0,41%, Mamadou Lamine Diallo 9 998 voix soit 0,22%, Mouhamad Boun A. Dione 8 435 voix soit 0,19%, Malick Gakou 6 343 voix soit 0,14, Aly Ngouille Ndiaye 20 964 voix soit 0,47%, El Hadji Mamadou Diao 14 591 voix soit 0,33% et Thierno Alassane Sall 25 946 voix soit 0,58%.







Le nombre de votants est estimé à 4 519 253 égal au nombre d’enveloppes trouvées dans les urnes. Le nombre de bulletins nuls est estimé à 33 991.



4 485 165 est le nombre de suffrages valablement exprimés. Le taux de participation de la présidentielle est de 61,30%.