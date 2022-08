Résultats provisoires / La réplique de Mimi à Yewwi : « Ces gens n’ont vraiment aucune maîtrise du code électoral ! Qu’ils aillent mettre à jour leurs connaissances »

Suite à la sortie de la coalition Yewwi Askan Wi ce lundi, la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré, n’a pas tardé à apporter sa réplique après les propos des membres de la coalition de l’opposition sur les résultats en cours de recensement. Mais c’est peine perdue, selon Aminata Touré qui considère que les tentatives de manipulation de l’opposition seront vaines.



« Il n’y a qu’une seule référence, c’est le nombre de votants. Lorsqu’on saura le nombre de votants total et qu’on divisera par 53 qui est le nombre de députés sur la liste nationale, on aura ce qu’on appelle le quotient. Et chacun en fonction, du nombre de votants qu’il a eu, divisera par ce quotient et saura exactement combien de députés il aura en sa possession. Ça c’est aussi vieux que le code électoral », rectifie Aminata Touré qui était avec le représentant de la coalition à la commission des recensements des votes, Me Ousmane Sèye au siège de l’Apr.



Manifestement la tête de liste déplore cette non maîtrise du code électoral car, considère-t-elle, il n’y a aucune référence du code électoral du fichier. Mais plutôt le nombre d’inscrits et parmi eux, les votants. « A ce Mr qui faisait référence à cela, nous l’appelons à réviser et mettre à jour ses connaissances », rétorque la tête de liste de Benno à Déthié et ses alliés de Yewwi.



Concernant les départements gagnés par la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré signe et persiste. « En attendant qu’on statue sur d’autres statistiques, nous réitérons et rassurons nos partisans et responsables que nous sommes majoritaires », renchérit Aminata Touré appelant ces adversaires à se procurer de données affinées comme elle et ses camarades de la mouvance présidentielle ont fait pour donner les localités où ils sont majoritaires. Elle les invite également à l’objectivité et à reconnaître la qualité et le déroulement du scrutin.