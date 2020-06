Restitution de biens saisis : Thione Seck a empoché ses 32 millions de FCFA.

À l’époque, l’affaire de faux billets avait fait grand bruit. Arrêté, le chanteur s'était vu confisquer une somme considérable, mais Thione Seck en avait pour ses frais. Son avocat ne l'entendait pas de cette oreille.











La saisie constituait pour les enquêteurs un moyen privilégié de recherche de la vérité et de recueillement de la preuve. L'avocat du propriétaire du bien saisi avait formulé une demande par voie de requête. Et le juge vient d'ordonner la restitution. Il n'aura plus besoin du ministre de la Culture pour payer ses factures d'eau et d'électricité.







Après un peu moins de 5 ans, Thione Seck entrevoit le bout du tunnel. Le lead vocal du Raam Daan, arrêté le 27 mai 2015, a été placé sous mandat de dépôt le mardi 2 juin 2015, avant d’être remis en liberté provisoire, le 12 février 2016. Le père de Waly Seck est sorti d'affaire pour avoir déjà purgé sa peine de 8 mois de prison ferme.