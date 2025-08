Responsabilité sociétale : IBS soutient la préfecture de Rufisque avec un don de 7 motopompes

Dans un geste fort de responsabilité sociétale, l’Industrie des Boissons du Sénégal (IBS), représentée par sa Coordonnatrice Marketing et RSE, Awa Samb, en compagnie de son directeur général ainsi que certains membres de son équipe, a remis 7 motopompes de haute puissance à la préfecture de Rufisque. « Coca-Cola, c’est la boisson des habitants, et si nous avons cette force, c’est grâce à eux », a-t-elle déclaré, rappelant que cette action s’inscrit dans la continuité d’un engagement RSE entamé depuis plus de cinq ans. Avec la saison des pluies qui approche, IBS entend jouer un rôle déterminant dans la lutte contre les inondations qui frappent chaque année la région.

Ce don stratégique, d’une capacité de pompage de plus de 10 millions de litres par jour, arrive comme une bouffée d’oxygène pour les autorités locales. Modou Samb, adjoint au préfet de Rufisque, n’a pas caché sa satisfaction : « Ces dernières années, nos maisons ont été submergées, nos routes bloquées. Même si l’État fait des efforts, l’appui de partenaires comme IBS est vital. » Pour lui, cet accompagnement proactif va au-delà d’un simple geste philanthropique : c’est un véritable bouclier contre les catastrophes annoncées par la saison pluvieuse. Rufisque n’est pas la première à bénéficier de cette initiative. Après Hann et Diamniadio, la ville devient la troisième commune à recevoir un tel appui, preuve de la régularité et de la vision à long terme de l’IBS. « Nous avançons pas à pas, en commençant par les priorités : sauver des vies et protéger nos populations », insiste Awa Samb. Avec ce programme, Coca-Cola Sénégal confirme que la RSE n’est pas qu’un slogan, mais une stratégie d’impact direct sur les communautés. Ce don est aussi un appel lancé aux autres entreprises du pays. « Nous attendons de tous qu’ils s’impliquent », a martelé Modou Samb, exhortant le secteur privé à jouer sa partition. Si Rufisque se prépare aujourd’hui à affronter la saison des pluies avec plus de sérénité, c’est grâce à une alliance entre habitants, autorités et une entreprise qui choisit d’investir dans le bien-être collectif. Un modèle de partenariat gagnant-gagnant qui pourrait inspirer tout le Sénégal.