Respect du calendrier électoral au Mali : les exigences et les menaces de la CEDEAO.

Le 60e sommet de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO a vécu ce dimanche 12 décembre à Abuja, au Nigeria. Les dirigeants ouest-africains devaient discuter de la situation sécuritaire, de la crise sanitaire due au coronavirus, mais aussi des transitions au Mali et en Guinée.



Sur la sécurité, les chefs d’État ont condamné les attaques terroristes dont sont régulièrement victimes le Mali, le Niger et le Burkina Faso.



S’agissant de la crise socio-politique que traverse le Mali, les chefs d’État se sont montrés intransigeants avec la junte et ont exigé la tenue des élections en février.



Le président de la transition malienne s’est, à travers une lettre destinée à ses « pairs », engagé à fournir un calendrier des élections au plus tard fin janvier 2022. Une proposition qui ne semble pas convaincre l’instance suprême de l’institution ouest-africaine qui envisage des sanctions supplémentaires si la date initialement choisie est repoussée.



Outre la suspension du Mali des instances de la CEDEAO, une centaine de membres de la transition ont été interdits de voyager.