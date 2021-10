Résolution sur la candidature de Barth / Cheikh Guèye précise : « Une candidature individuelle n’existe pas… Des responsables de Taxawu Dakar peuvent sortir leur résolution, mais… »

Les membres et responsables de la coalition Taxawu Dakar se sont réunis ce lundi pour se prononcer sur les élections territoriales de janvier 2022. Il s’agit d’une rencontre initiée par Taxawu Dakar en présence de plusieurs responsables de la coalition Taxawu Dakar dont le maire de Grand-Yoff Madiop Diop.



Se référant au Procès-Verbal de la Commission d'Investiture du samedi 23 Octobre 2021 et à l'examen des dossiers de candidatures qui confirme l'acte de candidat à la candidature de Barthélémy Dias à la ville de Dakar, ces membres de la coalition Taxawu Dakar soutiennent et réaffirment à travers la résolution de ce 25 octobre, la candidature de Barthélémy Dias comme candidat à la candidature de la ville de Dakar.



Pour sa part, le maire Barthélémy Dias présent à cette présentation de résolution, déclarare : « Je souhaiterais tendre la main à toutes les frères et sœurs pour construire une dynamique afin d’atteindre notre objectif » ainsi, il a appelé à travailler dans la collégialité et l’unité pour une ville de Dakar nouvelle.



Selon le mandataire de Taxawu Dakar, Cheikh Guèye, par ailleurs représentant de Soham El Wardini et de Barthélémy Dias, la candidature n’est point individuelle : « La candidature, elle est celle d’un parti ou d’un mouvement signataire de la charte. La candidature individuelle n’existe pas. La commission ne devait même pas recevoir la candidature de Barthélémy Dias, ni celle de Soham », rappelle le maire de Dieuppeul-Derklé.



En réalité, Taxawu Dakar ne veut pas aller en ordre dispersé dans la coalition. « C’est vrai que nous avons mis du temps à désigner son candidat à la candidature, mais il est important de rappeler que toute entreprise de la coalition ou de ses membres, devrait aller dans le sens de l’unité », réitère le mandataire de Taxawu Dakar au bout du fil de Dakaractu.



Rappelant que Taxawu Dakar ne peut avoir qu’un seul et unique candidat, Cheikh Guèye reste optimiste quant au bon aboutissement des des échanges pour la désignation de ce candidat.