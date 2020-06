Résilience face aux effets de la pandémie : Le comité de suivi du Force-Covid 19 fait le bilan à mi-parcours.

Le programme de résilience économique et sociale a été mis en place pour atténuer les effets négatifs de la pandémie du Covid-19. Ce programme, est ainsi élaboré sur la base des évaluations d'impacts réalisés par les ministères sectoriels et celui de l'économie du plan et de la coopération en tenant compte des effets de la crise sur l'économie mondiale.



Ce matin donc, le général François Ndiaye, président du comité de la mise en œuvre des opérations du FORCE COVID-19, faisant le bilan d’activités à mi-parcours, avec tous les autres membres du comité, est revenu de manière beaucoup plus détaillée sur les questions notamment, sur l'aide alimentaire, celle déstinée aux sénégalais de l'extérieur et toutes les autres informations concernant ce qui est en train d'être fait en matière de contrôle et de veille relativement à cette Force Covid-19.



Le comité rappelle oeuvrer dans la transparence et la rigueur dans la veille et l'opérationnalisation de la distribution et se dit ouvert à toute proposition...