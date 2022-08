Reptilarium de Hann : Les agents des eaux et forêts rassurent sur l’état des espèces dans la réserve

Après le passage des eaux de pluie impactant le Parc forestier et zoologique de Hann, les agents des eaux et forêts, à pied d'œuvre, veillent nuit et jour sur les espèces dans cette réserve naturelle. Le contrôle qui se fait en présence du directeur des eaux et forêts, le colonel Baïdy Ba et Babacar Dione, n'a détecté aucun risque, malgré la forte présence des eaux qui sont tombées sur Dakar la semaine dernière.Quelques espèces animales ont pu être récupérées à l’image de certaines tortues terrestres. Le reste, selon les eaux et forêts, est en train d'être progressivement évacué avec par le pompage qui est toujours en cours...