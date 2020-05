Reprise des cours du 02 juin : 26.497 potaches reprennent le chemin de l’école à Kolda.

Ce sont 26.497 potaches tous niveaux confondus qui vont reprendre le chemin de l’école le 02 juin prochain. Quant aux enseignants, ce ne sont que 1.949 qui seraient hors de la région et Dakar totalise la majorité avec 529 enseignants.



Ainsi, ce sont 688 établissements qui ont des candidats aux cfee, bfem et bac qui vont rouvrir dans le respect des mesures barrières. Cette annonce a été faite par Mamadou Goudiaby, inspecteur d’académie (IA) de Kolda lors du CRD tenu ce mardi 26 mai présidé par le gouverneur de région pour le plan de reprise des cours.



Selon l’IA, « toutes les mesures sont prises pour une bonne reprise en respectant les mesures barrières dans les établissements scolaires. Il s’agit de la distanciation sociale dans les salles de classes entre les élèves, à savoir 20 élèves par salle, le port obligatoire du masque (élèves et enseignants), le lavage des mains pour la prévention. Nous demandons aux enseignants de débuter le premier cours par la sensibilisation sur les mesures barrières afin de gérer leurs phobies sur la maladie. »



Pour le gouverneur de région Ousmane Kane, qui présidait le comité régional de développement, « ce crd s’inscrit dans la règle graduelle du plan de reprise des cours le 02 juin prochain dans le respect des mesures barrières. Mais également, il (crd) permet de partager avec les différents acteurs du secteur sur les tenants et les aboutissants de la reprise », estime-t-il.



Mamadou Goudiaby lors de son exposé, a indiqué que différents besoins ont été identifiés. Il s’agit de 200 écoles sur 645 qui sont sans eau et 227 sur 645 sont sans toilettes, malgré l’existence de points d’eau et de toilettes dans les établissements. Il précise : « pour marquer l’effectivité de la reprise, nous avons besoin de 79.491 masques pour enfant, 16.569 pour adultes, 2.157 lave-mains, thermoflash 1376. Mais, il tient à rassurer que toutes les dispositions sont prises en mettant à contribution les collectivités territoriales et les conseils de gestion pour que les cours se déroulent normalement dans ce contexte particulier de covid-19 en protégeant aussi bien les enfants que les enseignants... »