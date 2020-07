Reprise des cours / Élève testé positif à Diourbel : Le Ministère de l'éducation nationale rassure.

Le 2 juillet dernier, une information largement relayée par la presse et faisant état d'un élève testé positif dans l'Académie de Diourbel, avait suscité beaucoup de débats, notamment sur les réseaux sociaux. Après avoir confirmé l'information, le DFC, Mohamed Moustapha Diagne, porte-parole du MEN, a tenu à rassurer la communauté. En effet, selon lui, "toutes les dispositions ont été prises au niveau local et l'école a été désinfectée. Heureusement, le cas est un cas asymptomatique qui n'a développé aucun symptôme. Aujourd'hui dire qu'un tel ou tel autre a la covid-19 n'est pas une information. L'enfant se porte bien et une fois guéri, il retournera à l'école et passera ses examens", a-t-il conclu...