Reprise de ses vols commerciaux à compter du 16 Juin : « Air France » mise en demeure par l’ANACIM

L’agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie a mis en demeure la compagnie Air France « de faire cesser l'annonce de la date de reprise de leurs vols sur Dakar ». Une note transmise à la compagnie et signée par le Directeur Général de l’ANACIM, faisait constater à la compagnie française qu’il existait dans la presse en lgne « l'annonce de la reprise des vols par la compagnie Air France vers Dakar à compter du 16 juin 2020, à raison de quatre (04) fréquences par semaine alors qu'aucune requête dans ce sens n'est à ce jour adressée à l'Autorité de l'Aviation civile du Sénégal » chargé en conséquence de délivrer l’autorisation y afférente. La même source de tenir à rappeler que l'espace aérien du Sénégal demeure fermé aux vols commerciaux jusqu'au 31 mai 2020 et sa réouverture n'est pas encore décidée par les Autorités sénégalaises.L’ANACIM de mettre par conséquent, la compagnie « de confirmer l'authenticité de cette annonce, le cas échéant prendre les diligences idoines pour son retrait ». Mais aussi de « se conformer à la procédure habituelle de validation des programmes de vols des compagnies aériennes par l'Autorité de l'Aviation civile ». Mais aussi de « s’abstenir de proclamer une date de réouverture des vols commerciaux sur Dakar tant que le Sénégal n'aura pas annoncé officiellement la réouverture de son espace aérien aux vols internationaux commerciaux ».La compagnie française a réagi à cette mise en demeure en démentant « avec la plus forte véhémence ces fausses informations qui circulent par voie de presse ». Laure Daynié Directrice Air France KLM Sénégal a par ailleurs dit espérer que « ces fausses informations, ne nuiront pas aux excellentes relations » entretenues avec notre pays. Air France KLM a-t-elle soutenu enfin, « soutient tous les efforts du Gouvernement Sénégalais dans la lutte contre la pandémie au Sénégal et reste solidaire de toutes les décisions prises dans ce sens ».